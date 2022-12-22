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А що трапилося: Кейт та Вільям не приїхали на різдвяний обід короля Чарльза III

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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709
Час на прочитання
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А що трапилося: Кейт та Вільям не приїхали на різдвяний обід короля Чарльза III

Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

Нещодавно король Чарльз III та королева Камілла організовували різдвяний обід у Віндзорському замку. Не всі члени сім'ї змогли його відвідати.

Окрім Меган і Гаррі, які живуть за океаном, королівський обід не відвідали принц і принцеса Уельські. Вони та троє їхніх дітей – Джордж, Шарлотта та Луї – були відсутні цього дня на сімейній зустрічі. Передбачається, що вони перебували у своєму заміському особняку в Анмер-холу, в Норфолку.

Король Чарльз III, Кейт та Вільям / © Getty Images
Король Чарльз III, Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

Водночас багато інших членів королівської родини відвідали різдвяний обід у Віндзорі, який став найбільшим зібранням королівської родини після похорону Єлизавети II у вересні 2022 року.

Однак напередодні Різдва вся родина збереться у Сандрінгемі, де відвідає святкову службу у церкві Святої Марії Магдалини. Також 24 грудня очікується, що публіці покажуть перший різдвяний виступ короля Чарльза III, який привітає підданих із майбутніми святами.

Принц Вільям з сім'єю у Сандрінгемі / © Associated Press
Принц Вільям з сім'єю у Сандрінгемі / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
709
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