А тепер котики: як українці рятують своїх домашніх улюбленців, історії у фотографіях

А тепер котики: як українці рятують своїх домашніх улюбленців, історії у фотографіях

Українці нікого не кидають. Тисячі сімей, позбавлені домівок, рятують від війни насамперед не майно, а домашніх тварин.

Ті, хто змушений був евакуюватися, знають, що головна цінність для українців – це не речі, а люди та тварини. Коти, собаки, хом'ячки та черепашки живуть зі своїми господарями у бомбосховищах, виносяться з будинків, що палають, та переходять з українськими біженцями кордони. Ми зібрали для вас фото-факти порятунку собак, а тепер покажемо вам, як рятують котиків.

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Солдат грає з кішкою, під час охорони Одеського театру опери та балету, поки українці встановлюють мішки з піском та протитанкові загородження для захисту історичних пам'яток в очікуванні нападу Росії на стратегічне чорноморське портове місто, Одеса, 14 березня 2022 р.

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Пожежник несе кішку, яку врятували з квартири у житловому будинку, який постраждав від снаряда в Оболонському районі Києва, 14 березня 2022 року.

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Дівчина зігріває свою домашню кішку на прикордонному переході Вишне-Німецьку у Словаччині, 9 березня 2022 року.

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Індійський студент, який навчався в Україні, тримає свою домашню кішку після прибуття на авіабазу Гіндон після евакуації з України в рамках операції "Ганга", Газіабаде, Індія, 10 березня 2022 року.

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Жінка несе свою кішку з фронту. Українські військові продовжують операцію з евакуації, щоб допомогти мешканцям Ірпеня піти з передової, Ірпінь, 9 березня 2022 року.

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Рятувальник несе кішку серед занедбаних будинків, пошкоджених російськими обстрілами, неподалік прифронтового села Горенка на північ від Києва, 10 березня 2022 року.

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Українка тримає свою кішку на греко-болгарському кордоні на митниці Промахонас, Північна Греція, 7 березня 2022 року.

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Студент тримає свою кішку в аеропорту Індії після евакуації з України через вторгнення Росії, Ченнаї, 4 березня 2022 року.

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Дівчина та кішка у таборі, розбитому біля словацько-українського прикордонного переходу у Вишне-Німецьку, східна Словаччина, 1 березня 2022 року.

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Жінка несе своїх кішок біля Києво-Пасажирського вокзалу у Києві у перший день війни, вранці 24 лютого 2022 року.

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