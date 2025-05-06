А він бешкетник: принц Луї на публіці пожартував з брата Джорджа, викликавши його гнів

Принц Джордж і принц Луї / © Getty Images

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Принц Луї — молодший з дітей Уельських — завжди викликає ажіотаж на публіці, бо поводиться розкуто і не приховує емоцій на публічних заходах сім’ї.

Вчора на заході 6-річний Луї сидів поряд зі своїм батьком Вільямом і старшим братом Джорджем. Юний принц відверто нудьгував, і в якийсь момент фотографи заскочили, як він пожартував зі старшого брата Джорджа. Коли принц Джордж рукою поправив свою зачіску, його брат Луї за якусь мить повторив цей жест, викликавши гнівний погляд Джорджа. Відео можна подивитися тут.

Принц Джордж і принц Луї / © Getty Images

Найімовірніше, це був просто кумедний жарт на адресу старшого брата. Але також очевидно, що молодший син Кейт і Вільяма — найзухваліший з усіх їхніх дітей. Луї також постійно смикав свого батька за форму, чим відволікав Вільяма від воєнного ходу.

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Нагадаємо, після завершення заходу сім’я вирушила до Букінгемського палацу і вийшла на балкон подивитися політ «Червоних стріл», а також привітати публіку.

Уельські з дітьми на балконі Букінгемського палацу / © Getty Images