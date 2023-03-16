А він красень: актора, який грає принца Вільяма, заскочили на зніманнях шостого сезону "Корони"

Британський актор Ед Маквей, який зіграє принца Вільяма в шостому сезоні серіалу "Корона", був заскочений папараці під час знімань проєкту.

Зараз команда "Корони" знімає сцени для наступного сезону у Сент-Ендрюсі, у Шотландії. Саме в Сент-Ендрюському університеті і познайомилися Кейт Міддлтон та принц Вільям, яких сьогодні знають, як принца та принцесу Уельських, майбутнього короля та королеву-консорта Великої Британії.

Ед Маквей, який грає роль принца Вільяма, на зніманнях шостого сезону серіалу "Корона" / Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, що принца Вільяма зображатимуть кілька акторів: 16-річний Руфус Кампа і 21-річний Ед Маквей, який закінчив Лондонський драматичний центр (театральну школу) 2021 року та грав у театральних постановках.

Серіал "Корона" та його шостий сезон розповість глядачам про життя британської королівської родини з кінця 90-х та початку 2000-х років. Це буде останній сезон серіалу, в якому покажуть найпохмуріше десятиліття для королеви та її родини. Саме в цей час трапилися три розлучення дітей королеви Єлизавети II, 1992 року горів Віндзорський замок – одна з резиденцій королеви. Тоді пожежу вдалося загасити лише через 15 годин, і Верхньому двору було завдано великих збитків. А 1997 року загинула принцеса Діана.

Ед Маквей, який грає роль принца Вільяма, на зніманнях шостого сезону серіалу "Корона" / Фото: Getty Images

Також буде показано, як розпочинався роман між Кейт Міддлтон та принцом Вільямом. Кетрін зіграє акторка Мег Белламі. Сучасні роки у серіалі творці шоу показувати на планують.

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