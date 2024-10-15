А він змінився: данський палац опублікував нове фото іменинника – принца Крістіана

Сьогодні, 15 жовтня, принц Крістіан святкує своє 19-річчя, яке зустрічає у Східній Африці.

На знімку, опублікованому в Instagram, Крістіан усміхається на камеру, стоячи на тлі гарного заходу сонця. Він одягнений у простору сорочку, а його волосся дуже коротко підстрижене.

"Його Королівській Високості спадковому принцу сьогодні виповнюється 19 років. Наразі спадкоємець перебуває в Східній Африці і тому святкує цей день під теплішим небом".

Нагадаємо, Крістіан вирушив до Східної Африки 4 вересня і буде там протягом року в академічній відпустці. Там принц працюватиме на двох фермах, а також матиме можливість дізнатися більше про охорону природи. Планується, що Крістіан приїде до Данії у грудні, ймовірно напередодні Різдва.

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