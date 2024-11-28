А вона хоробра: принцеса Шарлотта назвала свою улюблену тварину

Єдина дочка принца та принцеси Уельських розповіла про свою любов до павуків.

Шанувальники королівської родини змогли дізнатися про це від самої Шарлотти, коли вона розповіла про це під час відеодзвінка із сером Девідом Аттенборо ще 2020 року.

Тоді у розмові дівчинка розповіла, що серед її улюблених тварин є непопулярні – павуки. "Привіт, Девіде Аттенборо! Мені подобаються павуки, вам теж подобаються павуки?" — цитує її слова express.co.uk.

На що Сер Девід відповів: "Я люблю павуків, я такий радий, що вони вам подобаються! Я вважаю, що це чудові створіння. Чому люди так їх бояться?"

Принцеса Шарлотта та принц Джордж / Фото: Getty Images

Документаліст відповів на своє власне питання, припустивши, що це може бути пов'язане з тим, що у павукоподібних вісім ніг і вони бігають у всіх напрямках, а також повідомив Шарлотті, що вони розумні істоти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому принц Джордж і його сестра принцеса Шарлотта не зможуть подорожувати разом.

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