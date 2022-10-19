А вона й не помітила: із Сарою Йоркською відбувся модний конфуз на церемонії

Ексдружина принца Ендрю Йоркського прибула до музею Вікторії та Альберта на церемонію вручення премії Ендрю Мартіна в галузі дизайну.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Перед камерами фотографів герцогиня сяяла в total black look. На Сарі був короткий жакет, під ним жилет і спідниця. Також герцогиня взула лаковані балетки та одягла напівпрозорі чорні колготи, з якими стався невеликий конфуз.

Сара, мабуть, і не помітила, що на одній нозі на її колготах пішла стрілка. На щастя, у вічі це не впадало.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Також герцогиня розпустила своє руде волосся, зробила макіяж очей та губ, на шиї у неї був золотий ланцюг з медальйоном, у вухах невеликі золоті сережки, а на зап'ясті – кілька золотих браслетів.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, який забавний конфуз стався з принцесою Уельською. Кетрін не вгадала з розміром, коли вибирала штани.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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