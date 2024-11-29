А вони схожі: у нідерландському королівстві знайшовся двійник іспанської принцеси Леонор

У іспанської принцеси виявляється є двійник у нідерландській королівській родині.

Дівчину звуть Емма ван Волленговен, вона є троюрідною сестрою спадкової принцеси Катаріни-Амалії – дочки короля Нідерландів Віллема-Олександра та королеви Максими.

Емма ван Волленговен (посередині) / Фото: Getty Images

Емма на рік молодша за іспанську принцесу Леонор. Вона народилася 28 листопада 2006 року в Амстердамі.

Принцеса Леонор / Фото: Associated Press

Принцеса Леонор – дочка короля Іспанії Філіпа VI та королеви Летиції – народилася 31 жовтня 2005 року. Вона є спадкоємицею іспанського трону та майбутньою королевою країни.

Зовні дівчата і справді дуже схожі, особливо, коли роблять кучеряві укладання.

Емма ван Волленговен та принцеса Леонор / Фото: Getty Images

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