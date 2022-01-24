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А їй личить: леді Амелія Віндзор з новою зачіскою прийшла на показ Dior

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А їй личить: леді Амелія Віндзор з новою зачіскою прийшла на показ Dior

Леді Амелія Віндзор / Getty Images

Британська аристократка приїхала на Паризький тиждень моди.

Леді Амелія Віндзор відвідала показ колекції Dior сезону весна-літо 2022 під час Тижня високої моди у Парижі.

26-річна двоюрідна онука королеви Єлизавети II була зазнімкована фотографами перед показом. Сьогодні образ дівчини був total black, вона була у чорній блузці, спідниці з фатину, короткому пальті та шкіряних туфлях-лоферах від Christian Dior. В руках Амелія тримала маленьку сумку теж від Dior, а білими у її образі були лише гольфи.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images
Леді Амелія Віндзор / Getty Images

На грудях у Амелії була красива золота прикраса з метеликами, також вона одягла кілька золотих каблучок і зробила червоний манікюр. А ще накрутила своє довге світле волосся красивими локонами і зробила легкий денний макіяж.

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