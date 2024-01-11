А їй пасує: королева Матильда в новому красивому образі з'явилася на прийомі

Король Філіп та королева Матильда організували прийом для голів дипломатичних місій, акредитованих у Бельгії, та їх подружжя у замку Лакен у Брюсселі.

На урочистому заході Її Величність з'явилася в бордовій сукні, розшитій бісером, до якої підібрала туфлі-човники із замші до тону і лаконічний замшевий клатч.

Матильда зробила елегантне укладання і вечірній макіяж, одягла сережки-люстри і кілька золотих браслетів на зап'ястя в комбінації зі своїм улюбленим годинником. Нігті королеви були нафарбовані напівпрозорим лаком, а на пальці виблискувала каблучка із сапфіром.

Король Філіп та королева Матильда / Фото: Getty Images

Король Філіп був у чорному класичному костюмі, одягнув білу сорочку і бордову краватку, яку підібрав до тону вбрання його дружини. Це перший офіційний вихід пари цього року.

Читайте також: