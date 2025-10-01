А їй пасує: королева Матильда в штанному костюмі яскравого відтінку з’явилася на публіці

Королева Матильда / © Getty Images

Реклама

Монарша пара приїхала, щоб відзначити її 80-річчя. Під час заходу король Філіп та королева Матильда познайомилися з історією радіостанції, цільовою аудиторією та різними каналами німецькомовного громадського мовлення, а також зустрілися з керівництвом та журналістами.

Королева Матильда знову обрала для появи на публіці яскравий костюм королівського синього кольору, під жакет одягнувши білу сорочку і доповнивши лук сумкою Giorgio Armani та туфлями-човниками з ламінованої замші кольору електрик. Її Величність мала укладання і макіяж у блакитних відтінках, у вухах сережки, а на пальці у неї виблискувала сапфірова каблучка.

Королева Матильда / © Getty Images

Раніше королева разом із чоловіком королем Філіпом і молодшою дочкою принцесою Елеонорою були присутні на церемонії приведення до присяги Його Королівської Високості принца Габріеля як офіцера Королівської військової академії. Матильда тоді теж обрала синю сукню міді з поясом на талії з валяної вовняної джерсі від Natan Couture.

Реклама