Суспільство
34
1 хв

А їй пасує: королева Матильда в штанному костюмі яскравого відтінку з’явилася на публіці

Їхні Величності король і королева відвідують Бельгійську телерадіомовну компанію (BRF) в Ейпені.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Монарша пара приїхала, щоб відзначити її 80-річчя. Під час заходу король Філіп та королева Матильда познайомилися з історією радіостанції, цільовою аудиторією та різними каналами німецькомовного громадського мовлення, а також зустрілися з керівництвом та журналістами.

Королева Матильда знову обрала для появи на публіці яскравий костюм королівського синього кольору, під жакет одягнувши білу сорочку і доповнивши лук сумкою Giorgio Armani та туфлями-човниками з ламінованої замші кольору електрик. Її Величність мала укладання і макіяж у блакитних відтінках, у вухах сережки, а на пальці у неї виблискувала сапфірова каблучка.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Раніше королева разом із чоловіком королем Філіпом і молодшою дочкою принцесою Елеонорою були присутні на церемонії приведення до присяги Його Королівської Високості принца Габріеля як офіцера Королівської військової академії. Матильда тоді теж обрала синю сукню міді з поясом на талії з валяної вовняної джерсі від Natan Couture.

Принцеса Елеонора, принц Філіп, принц Габріель і королева Матильда / © Getty Images

Принцеса Елеонора, принц Філіп, принц Габріель і королева Матильда / © Getty Images

