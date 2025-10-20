А їй пасує: королева Матильда з’явилася з новою зачіскою на публіці

Королева Матильда / © Getty Images

Реклама

Король Філіп та королева Матильда вітали у Брюсселі президента Італії Серджо Маттарелла та першу леді Лауру Маттарелла.

Бельгійська королева — жінка класична та консервативна, що віддображається і в її зачісці. Її волосся завжди зачесане назад, а укладання раніше мало об’ємний вигляд, що, як нам здається, додає Її Величності віку. Але цього разу Матильда вирішила змінити зачіску.

Королева Матильда, Серджо Маттарелла, король Філіп, Лаура Маттарелла / © Getty Images

Вона обрізала світле волосся в каре і доповнила зачіску синім обручем, який відмінно гармонував з пальтом кольору електрик від Armani Prive з коміром-стійкою, під яке вона одягла плісовану сукню і підібрала туфлі до тону. Також у руках королеви був клатч такого самого відтінку від Giorgio Armani. Образ Матильда доповнила сережками-вісячками з діамантами та сапфірами та лаконічним макіяжем.

Реклама

Королева Матильда / © Getty Images

До речі, нещодавно іспанська королева Летиція (вони з Матильдою практично однолітки) постала на публічному заході з новою зачіскою.