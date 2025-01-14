А їй пасує: палац поділився новим фото кронпринцеси Вікторії у військовій формі

У серпні Королівський будинок Швеції оголосив, що 47-річна кронпринцеса офіційно розпочала спеціальну підготовку офіцерів і що спадкоємиця престолу вирушила на курс, щоб "ще більше зміцнити свої позиції у збройних силах і отримати глибше розуміння тактики, військової науки та військової стратегії", — повідомлялося у прес-релізі.

У Instagram палацу поділилися і новою фотографією кронпринцеси у військовій формі.

"Навчання є частиною зусиль кронпринцеси щодо постійного розширення своїх знань у межах підготовки до її майбутньої місії як глава держави", — йдеться у повідомленні.

Триває офіцерська підготовка кронпринцеси у Шведському університеті національної оборони.

Нагадаємо, іспанська спадкоємиця трону принцеса Леонор нещодавно вирушила в межах своєї військово-морської підготовки в шестимісячний круїз морем.

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