А їй пасує: палац поділився новим фото кронпринцеси Вікторії у військовій формі

Шведська королівська родина поділилася новим фото кронпринцеси Вікторії.
У серпні Королівський будинок Швеції оголосив, що 47-річна кронпринцеса офіційно розпочала спеціальну підготовку офіцерів і що спадкоємиця престолу вирушила на курс, щоб "ще більше зміцнити свої позиції у збройних силах і отримати глибше розуміння тактики, військової науки та військової стратегії", — повідомлялося у прес-релізі.
У Instagram палацу поділилися і новою фотографією кронпринцеси у військовій формі.
"Навчання є частиною зусиль кронпринцеси щодо постійного розширення своїх знань у межах підготовки до її майбутньої місії як глава держави", — йдеться у повідомленні.
Триває офіцерська підготовка кронпринцеси у Шведському університеті національної оборони.
Нагадаємо, іспанська спадкоємиця трону принцеса Леонор нещодавно вирушила в межах своєї військово-морської підготовки в шестимісячний круїз морем.
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