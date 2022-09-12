А їй пасує: принцеса Софія з новою зачіскою з'явилася на публіці

Шведська принцеса Софія сьогодні відвідала новий робочий захід. А ще ми помітили, що Її Високість висвітлила волосся.

Дружина принца Карла Філіпа відвідала навчальний день в Академії безпечного селфі у школі Кнутбі у Рінкебю. Вона з радістю провела день із учнями та виконувала всі завдання на уроці.

Принцеса Софія / Фото: Getty Images

Принцеса мала досить стриманий вигляд, одягнувшись у чорну сорочку з рукавами-ліхтариками та штани-кльош з високою талією та чорним тонким поясом, а взута була у чорні гостроносі туфлі на підборах.

Принцеса Софія висвітлила трохи волосся, зробила гарний денний макіяж у теплих відтінках та одягла великі сережки. Також на пальцях принцеси було кілька каблучок, зокрема й заручальна та весільна обручка.

Принцеса Софія / Фото: Getty Images

Декілька тижнів тому принцеса Софія відвідувала найбільший у Швеції музичний фестиваль і продемонструвала тоді на публіці цікавий образ у пишній спідниці.

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