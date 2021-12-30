Адвокати принца Ендрю, якого звинувачують у сексуальному насильстві, знайшли спосіб відкликати позов проти сина королеви

Опальний син королеви Єлизавети II – принц Ендрю, якого звинувачують у сексуальному насильстві, шукає спосіб викрутитись із ситуації.

Адвокати принца Ендрю заявили, що позов американки Вірджинії Джуффре, яка звинуватила Ендрю у зґвалтуванні, має бути відхилено, тому що вона більше живе не в США, а в Австралії і не має права подавати позов до американського суду, пише apnews.com.

Вірджинія, нагадаємо, звинувачує принца Ендрю у сексуальному насильстві. Жінка стверджує, що герцог Йоркський тричі мав із нею сексуальний контакт у період выд 1999 року до 2002 року, коли їй було від 16 до 19 років і в одному з випадків вона була ще неповнолітньою.

Вірджинія Джуфре та принц Ендрю / Associated Press

Адвокати принца Ендрю Бреттлер та Мелісса Лернери написали, що нещодавно вони виявили, що Вірджинія Джуфре жила в Австралії майже два з останніх 19 років і не може стверджувати, що вона мешканка Колорадо, де вона не жила принаймні выд 2019 року. Адвокати принца написали, що Джуффре має австралійські водійські права і жила в будинку вартістю 1,9 мільйона доларів у Перті, Західна Австралія, де вона виховувала трьох дітей разом зі своїм чоловіком, австралійцем.

У жовтні адвокати принца попросили суддю Л'юїса А. Каплана відмовитися від позову, заявивши, що принц "ніколи не наражав Джуфре на сексуальне насильство", і вони вважали, що вона подала до суду на Ендрю для того, щоб домогтися ще одного дня виплати платні за його рахунок та за рахунок найближчих до нього людей. Адвокати визнали, що Джуффре цілком може стати жертвою сексуального насильства з боку фінансиста Джеффрі Епштейна, який наклав на себе руки 2019 року в очікуванні суду у справі про торгівлю людьми.

Принц Ендрю / Associated Press

Минулого місяця Каплан заявив, що судовий процес за позовом Джуфре проти принца може пройти у період з вересня до грудня 2022 року. Герцог Йоркський, нагадаємо, заперечує всі звинувачення на свою адресу. 2019 року у зв'язку зі скандалом він склав із себе королівські обов'язки і веде зараз тихий спосіб життя, практично не з'являючись на публіці.

Читайте також: