Аерофобія стане ще сильнішою: королева Камілла ледь не потрапила в авіакатастрофу

У цьому місці Камілла відпочивала не вперше, але вперше з нею сталася неприємна ситуація на шляху додому до Великої Британії.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Стало відомо, що літак British Airways з королевою-консортом на борту, який прямував з Індії до Лондона в п'ятницю, отримав пошкодження після зіткнення з птахом під час польоту. Але, на щастя, це не спричинило трагедії, пише People. Говорять, що незважаючи на те, що 75-річна королева Камілла подорожує по всьому світу у королівських справах, вона боїться літати.

Також згідно з королівськими правилами, одразу кілька спадкоємців британського трону не можуть летіти разом одним рейсом. Так король Чарльз III не може полетіти одним літаком разом із сином Вільямом, а принц Вільям зі своїм сином принцом Джорджем.

Король Чарльз III та принц Вільям / Фото: Associated Press

І хоча Вільям і Кейт частенько порушують це правило і літають, як на літаках, так і не гелікоптерах, усією родиною, покійна королева Єлизавета завжди хвилювалася з цього приводу і просила онука так не робити.

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