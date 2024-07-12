Ах, яка красуня: 18-річна іспанська принцеса вирушила у свою першу сольну подорож

Спадкоємиця іспанського престолу — 18-річна принцеса Леонор — здійснила подорож, яка точно залишиться в її пам'яті на багато років, адже вона вперше відвідала іншу країну сольно. Дівчина злітала Португалію з офіційним візитом.

Принцеса Леонор / Фото: Associated Press

Як і її мати королева Летиція, Леонор ретельно підготувалася, адже її образ був бездоганним. Принцеса одягла стильний, зручний та яскравий штанний костюм, завдяки якому вона була у центрі уваги.

Костюм з двобортним жакетом і прямими штанами зі стрілками ідеально сидів на фігурі Леонор, а носила вона його у поєднанні з білим топом та бежевими туфлями на підборах. Макіяж у дочки короля Іспанії був лаконічним, а ось волосся вона розпустила і уклала на проділ.

Принцеса Леонор / Фото: Associated Press

Принцеса Леонор / Фото: Associated Press

Принцеса Леонор / Фото: Associated Press

Принцеса Леонор / Фото: Associated Press

У межах цієї поїздки вона відвідала Біленський палац, де зустрілася із 75-річним президентом Португалії Марселом Ребелом де Соузом. Також вона виступила з промовою, у якій наголосила на дружбі між Іспанією та Португалією.

Ймовірно, після цієї поїздки Леонор зі своєю родиною вирушить на канікули на Майорку. Так її сім'я робить щороку. Під час відпочинку вони дозволяють собі більш розслаблені вбрання, наприклад, королеву Летицію можна помітити у мініспідницях та коротких шортах.

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