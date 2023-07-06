Ах, яка красуня: герцогиня Единбурзька у квітковій сукні з'явилася на урочистій службі

Герцог та герцогиня Единбурзькі були присутні на церемонії на честь 75-річчя Національної служби охорони здоров'я у Лондоні.

На службі до Софі та принца Едварда приєдналися 1500 співробітників служби охорони здоров'я, політиків та прихильників на спеціальній церемонії у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Принц Едвард та герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

На Софі була блідо-рожева сукня з шовкового крепдешина з квітковим принтом від Suzannah, взута вона була в бежеві човники від Prada, а в руках несла клатч Sophie Habsburg. Образ доповнювала підвіска на шиї, сережки та кілька браслетів на зап'ястях. Волосся герцогині було зібрано шпилькою ззаду, а на обличчі був легкий макіяж у нейтральних відтінках.

Її чоловік принц Едвард одягнув темний костюм, білу сорочку, а краватку підібрав в тон сукні своєї дружини.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Останнім часом герцогиня Единбурська часто вибирає сукні із квітковим принтом, що ідеально підходить для літнього сезону. На параді кінної гвардії у Лондоні Її Високість також з'явилася у квітковій сукні-сорочці, але лише синього кольору.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

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