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Ах, яка красуня: королева Матильда у білому аутфіті приїхала на захід

Ах, яка красуня: королева Матильда у білому аутфіті приїхала на захід

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Королева Матильда відвідала новий публічний захід, де з'явилася образ красивих світлих відтінків.

Її Величність королева Бельгії прибула до Музичної капели королеви Єлизавети у бельгійському місті Ватерлоо. Вона була одягнена в молочно-білий приталений жакет із тонким поясом, спідницю-плісе білого кольору довжини міді, а також білі шкіряні туфлі-човники на підборах, а в руках тримала мініатюрну сумку, підібрану до тону її вбрання.

Матильда мала класичну зачіску і легкий макіяж на обличчі, а образ вона доповнила кількома золотими браслетами і годинником, перлинними сережками і зробила світлий манікюр.

Королева Матильда / © Getty Images
Королева Матильда / Фото: Getty Images

Буквально два дні тому бельгійське королівське подружжя відсвяткувало 25-річчя свого шлюбу, а палац із цього приводу поділився новою фотографією.

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