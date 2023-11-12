Ах, який відтінок: першу леді США Джилл Байден сфотографували у шарфі кольору фуксії

Вона вирішила розбавити образ яскравим акцентом.
Перша леді США Джилл Байден обожнює яскраве вбрання, адже ми її вже неодноразово бачили в костюмах кольору фуксії чи гламурних сукнях із квітковими візерунками та прозорим верхом. Але також дружина президента обожнює яскраві аксесуари.
11 листопада першу леді та Джо Байдена помітили на південній галявині Білого дому, коли вони йшли до вертольоту.
На 72-річній Джилл того дня було чорне довге пальто з широким велюровим поясом, рукавички та замшеві чоботи. А ось шию вона прикрасила яскравим шарфом кольору фуксії, який робив її образ дуже свіжим та цікавим.
Доповнила лук перша леді перлинними сережками, макіяжем та укладанням. На Джо Байдені був класичний костюм та краватка з червоними смугами.
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