Акція до ювілею: королівський аккаунт поділився "фото дня" Єлизавети II, зроблене 1997 року

Акція до ювілею: королівський аккаунт поділився "фото дня" Єлизавети II, зроблене 1997 року

Щодня королівський обліковий запис публікує нове фото монархині на честь її платинового ювілею правління.

Акцію в Instagram королеви Єлизавети II запустили минулого тижня, повідомивши, що протягом наступних 70 днів, коли ми відраховуватимемо час до святкування #PlatinumJubilee Celebration Weekend, публікуватимуть "фото дня" королеви, кожне з яких представляє рік 70-річного правління Її Величності.

Ще один знімок датований 1997 роком.

"Її Величність інспектує охоронців Королеви йомену гвардії у Букінгемському палаці. (Йомени гвардії — так називаються охоронці британської монархині).

Вони одягнені у свою характерну тюдорівську уніформу червоного, білого та жовтого кольорів, йомени відрізняються від "біфітерів" та відіграють церемоніальну роль у багатьох королівських заходах.

Також в акаунті розповідають про одну культову подію, що відбулася того ж року. 1997 року вийшла книжка Дж. К. Роулінг "Гаррі Поттер та філософський камінь".

Нагадаємо, раніше ми показували фото, зроблене 1996 року.

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