Акція Stand Up for Ukraine зібрала понад 10 мільярдів євро — Урсула фон дер Ляєн

9 квітня у Варшаві відбувся захід щодо оголошення внесків у межах акції на підтримку українців Stand Up For Ukraine.

Цю кампанію було запущено в соцмережах 26 березня, а її мета – збирання коштів для українців, які рятуються від війни в Україні та за кордоном. Акцію організували Єврокомісія та уряд Канади, і завдяки ній було зібрано 9,1 млрд євро. Водночас ще додатковий мільярд пообіцяв Європейський банк реконструкції та розвитку.

Урсула фон дер Ляєн / Getty Images

Під час оголошення зібраної суми коштів у Варшаві були присутні президент Польщі Анджей Дуда, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Канадський прем'єр Джастін Трюдо відвідав захід дистанційно.

Урсула фон дер Ляєн / Getty Images

У цій акції взяли участь багато відомих особистостей, серед яких були: Боно, Мадонна, Елтон Джон, Майлі Сайрус, Адам Ламберт, Селін Діон, Біллі Айліш.

"Щедрість країн, компаній і людей у всьому світі дає трохи світла цієї темної години. Я хочу подякувати всім, хто взяв участь у цій глобальній акції солідарності. Ми продовжимо #StandUpForUkraine", — написала глава Єврокомісії у Twitter. На захід вона одягла стрічку у кольори прапора України.

Генеральність країн, компаній і людей світового світу деякі світла в цій темряві.



I want to thank everyone who took part в цьому глобальному solidarity effort.



We will continue to #StandUpForUkraine pic.twitter.com/WQ78SCJgPn — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 9, 2022

Більше ніж 10 мільйонів людей ходять до flee Putin's bombs and seek shelter either inside Ukraine or in neighbouring countries.



Yesterday the world came together з потужною message of unity & solidarity.



Dear Ukrainian people, stay strong. We are with you. We #StandUpForUkraine pic.twitter.com/viZF0w1CzR — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 10, 2022

Зазначимо, що за день до заходу Урсула фон дер Ляєн прибула до України та відвідала місто Бучу у Київській області, де російські війська скоїли жахливі злочини проти цивільного населення.

Читайте також: