Суспільство
61
1 хв

Акторка, яка зіграла королеву Максиму, показала тизер другого сезону популярного в Нідерландах серіалу

Акторка Дельфіна Чавес відкрила таємницю другого сезону серіалу «Максима», в якому вона грає роль королеви Нідерландів.

Ольга Кузьменко
Ольга Кузьменко
Акторка Дельфіна Чавес

Акторка Дельфіна Чавес

Це серіал, який розповідає історію життя Максими Соррегьєтти, яка згодом вийшла заміж за нідерландського спадкового принца і майбутнього короля Віллема-Олександра і стала королевою.

У першому сезоні глядач дізнався історію їхнього кохання та знайомства, яке сталося випадково на вечірці в іспанській Севільї. У другому сезоні глядач побачить весілля пари, народження дітей, також покажуть нещасний випадок на лижах із принцом Фрізо та зречення королеви Беатрікс від престолу на користь сина та його коронацію.

«Різдво цього року прийшло раніше 🎄 Трейлер другого сезону серіалу «Максима» вже тут!» — написала акторка у підписі до представленого ролика.

Тим часом королівська родина Нідерландів учора, нагадаємо, представила свою різдвяну листівку.

61
