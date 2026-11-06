Акцент на культурі та ідентичності: чому американські політикині-демократки обрали незвичайні сережки

Деб Гааланд / © Getty Images

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У результаті виборів до Сенату США перемогу здобули дві представниці корінних народів Америки: демократка Деб Гааланд була обраною губернаторкою штату Нью-Мексико, а Пеггі Фланаґан — чинна віцегубернаторка Міннесоти, здобула місце в Сенаті від цього штату.

Коли результати виборів офіційно оголосили, Гааланд і Фланаґан вийшли до прихильників, щоб відсвяткувати свої історичні перемоги. І що особливо привернуло увагу — обидві жінки обрали прикраси зі змістом: виразні сережки, створені митцями з корінних народів Америки.

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Як зазначає видання Vogue, такий вибір прикрас був продуманим жестом, покликаним підтримати й привернути увагу до унікальної краси мистецтва власних спільнот. Вибір був цілком доречним, адже для багатьох митців із корінних народів сережки є своєрідним культурним маркером — стильним способом зберігати традиційні матеріали й мотиви.

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Гааланд обрала титанові сережки у формі бабок від Пета Пруїтта — митця з народів Лагуна та чирикауа-апачі, який живе й працює в Нью-Мексико. Окрім того, що таким чином вона привернула увагу до одного з найвідоміших митців корінних народів, її вибір мав і символічне значення: бабки уособлюють політ, зміни та трансформацію.

Деб Гааланд / © Getty Images

«Перша версія сережок із бабками з’явилася у 2015 році. На неї значною мірою вплинули роботи модельєрки Пілар Агойо (народи Окай-Овінґе, Кочіті та Кева-Пуебло), а також мого наставника Ґреґа Льюїса (народ Лагуна-Пуебло), — розповідає Пруїтт про сережки Гааланд. — У дизайні поєдналися традиційний мотив подвійного хреста, якого мене навчив Ґреґ, і виразні чорні зображення бабок, які на той час використовувала у своїх роботах Пілар. Згодом титан став моїм улюбленим матеріалом, адже він дозволяє виготовляти сережки в різних кольорах».

Деб Гааланд / © Getty Images

Фланаґан обрала довгі підвісні сережки з мушель денталіум від мисткині народу юрок Джессіки Мендес. Вона поєднала їх із костюмом насиченого бордового кольору. Прикраса стала свідомим вшануванням мистецтва корінних народів — мушлі денталіум мають особливе значення та цінність для корінних спільнот.

Пеггі Фланаґан / © Getty Images

Ці довгі трубчасті мушлі походять від денталіуму — різновиду морського молюска. Завдяки своїй вигнутій формі та молочно-білому кольору вони нагадують бивні. Їх цінують не менше, ніж діаманти, а можливо, навіть більше, адже знайти їх стає дедалі складніше.

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Пеггі Фланаґан / © Getty Images

Використання денталіуму в культурі корінних народів як прикраси бере початок задовго до європейської колонізації. Сьогодні багато сучасних митців із корінних народів продовжують створювати прикраси з цих мушель.

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