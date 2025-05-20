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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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818
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Альбер II дав рідкісний коментар про свій шлюб з княгинею Шарлін: що сказав князь Монако

Князя Альбера II та його дружину княгиню Шарлін вже неодноразово розлучали в пресі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлін та князь Альбер II

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Пара часто з’являється на публіці разом та виховує двох дітей. У новому інтерв’ю Альбер II поділився думками про сім’ю. Розмірковуючи про 20 років перебуванні на троні, Альбера запитали, чим він найбільше пишається, і він відповів:

«Найбільше я пишаюся своїм шлюбом і дітьми, перш за все», — сказав Альбер.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Його дружина Шарлін відповідаючи на запитання журналіста, пожартувала: «Діти також допомагають мені залишатися молодою. Їх важко контролювати».

Княгиня Шарлін з дітьми Жаком і Габріеллою / © Getty Images

Княгиня Шарлін з дітьми Жаком і Габріеллою / © Getty Images

Пара спілкувалась зі ЗМІ, готуючись відсвяткувати 20-річчя Альберта як монарха, пише Hello!. Цей знаменний момент відбувся минулого місяця, однак оскільки дата (6 квітня) збігається зі смертю батька Альберта, князя Реньє III, цю подію зазвичай згадують, а не святкують.

Нагадаємо, у родині Шарлін та Альбера нещодавно відбулася ще одна знаменна подія. Їхні 10-річні діти-близнюки — принц Жак і принцеса Габріелла пройшли свій перший обряд причастя.

Принцеса Габріелла та принц Жак / © Instagram княжої родини Монако

Принцеса Габріелла та принц Жак / © Instagram княжої родини Монако

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