Альбер II обурений: його колишня коханка представила у негативному світлі дружину князя Шарлін

Князь Альбер II розлютився від публічного висловлювання своєї колишньої пасії.

Мати його позашлюбного сина Олександра Гримальді-Косте – Ніколь Косте – дала коментар журналу Paris Match у вересні, що Шарлін Вітстокк змінила кімнату її сина Олександра, коли заручилася з Альбером 2010 року.

Як пише видання Hello!, князь Альбер прочитавши це розлютився. Він не знав, що його колишня коханка, з якою він підтримує добрі стосунки, робитиме такі заяви пресі.

Ніколь Косте та князь Альбер II / Getty Images

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Французькому виданню Point De Vue 63-річний князь Монако заявив, що не знав, що Ніколь збирається давати такі коментарі про його дружину. "Вона щойно повідомила мені, що збирається щось випустити, я думав, це буде просто фотографія до дня народження", — сказав він. "Це було недоречно, я був лютий, дізнавшись про це". У серпні Олександру виповнилося 18 років, сина Альбер офіційно визнав 2005 року. А 2006 року він визнав і позашлюбну дочку Жасмін, яка народилася 1992 року від агентки з нерухомості Тамари Ротоло.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми / Associated Press

У Альбера II та Шарлін росте двоє спадкоємців – син принц Жак, головний претендент на престол, та його сестра принцеса Габріелла. Невідомо, чи бачила ці коментарі Шарлін, вона все ще перебуває у Південній Африці, де проходить лікування від інфекції лор-органів. Альбер раніше заявляв, що 13 листопада вони з дружиною планували поїздку до Дубая.

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