Альбер II зробив заяву: княгиня Шарлін знову поїхала з Монако

Княгиня Монако Шарлін повернулася додому, але мешкає зараз не в княжому палаці.

Сьогодні відзначається Національний день Монако і раніше князь Альбер II припускав, що цього дня вони всією родиною з дружиною Шарлін та двома дітьми – принцом Жаком та принцесою Габріеллою з'являться на святковому заході.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми / Associated Press

Однак днями Альбер заявив, що Шарлін не зможе з'явитися на святі. У розмові з Monaco-Matin князь розповів, що Шарлін не перебуває наразі у палаці. "Їй краще, але їй також потрібен спокій, дайте їй час оговтатися після того, що вона пережила. Зараз вона відпочиває в секретному місці за межами Монако".

Сьогодні Шарлін вийшла на зв'язок, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram прапор Монако, що розвивається, на честь Національного дня. Повідомлення не супроводжувалося жодним підписом.

Нагадаємо, Шарлін провела більше п'яти місяців у Південній Африці, де їй зробили кілька операцій через ускладнення, спричинені інфекцією лорорганів.

Княгиня Шарлін / Associated Press

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