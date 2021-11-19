Альбер II зробив заяву: княгиня Шарлін знову поїхала з Монако

Княгиня Монако Шарлін повернулася додому, але мешкає зараз не в княжому палаці.
Сьогодні відзначається Національний день Монако і раніше князь Альбер II припускав, що цього дня вони всією родиною з дружиною Шарлін та двома дітьми – принцом Жаком та принцесою Габріеллою з'являться на святковому заході.
Однак днями Альбер заявив, що Шарлін не зможе з'явитися на святі. У розмові з Monaco-Matin князь розповів, що Шарлін не перебуває наразі у палаці. "Їй краще, але їй також потрібен спокій, дайте їй час оговтатися після того, що вона пережила. Зараз вона відпочиває в секретному місці за межами Монако".
Сьогодні Шарлін вийшла на зв'язок, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram прапор Монако, що розвивається, на честь Національного дня. Повідомлення не супроводжувалося жодним підписом.
Нагадаємо, Шарлін провела більше п'яти місяців у Південній Африці, де їй зробили кілька операцій через ускладнення, спричинені інфекцією лорорганів.
Читайте також:
- Палац зробив заяву: княгиня Шарлін поки що не відвідуватиме офіційних заходів
- Повернулась до Монако, але чоловіка не супроводжує: Шарлін пропустила захід, на якому завжди раніше була присутня
- Більше не блондинка: княгиня Шарлін кардинально змінила зачіску