Але він не дожив: стало відомо, який сюрприз готували до 100-річного ювілею принца Філіпа

Але він не дожив: стало відомо, який сюрприз готували до 100-річного ювілею принца Філіпа

Чоловік королеви Єлизавети II — принц Філіп, пішов з життя в квітні 2021 року. Але пам'ять про нього живе в серцях багатьох британців і людей у всьому світі.

Щоб віддати данину поваги герцогу Единбурзькому, який зробив успішну кар'єру в Королівському морському флоті, його ім'ям буде названа шлюпка.

Принцу Філіпу розповіли про плани RNLI перед його смертю, які повинні були бути оприлюднені з нагоди його столітнього ювілею в червні 2021 року і, як повідомляється, він був "задоволений" цим рішенням, пише Hello! На жаль, герцог помер за два місяці до свого ювілею.

принц Філіп / Associated Press

Генеральний директор Марк Дауі сказав: "Це велика честь не тільки для рятувальної станції Wells Lifeboat Station, але і для RNLI загалом. Ми сподівалися відзначити довгу службу герцога Единбурзького і підтримку морського сектора, назвавши на його честь рятувальну шлюпку. Ми чули, що герцог був радий дізнатися про плани назвати на його честь рятувальну шлюпку і що вона буде обслуговувати громаду, розташовану близько до Сандрінгема. На превеликий жаль, герцог помер до того, як його Королівська Високість зміг побачити цю шлюпку. Але ми раді віддати данину поваги його спадщині сьогодні таким чином", — йдеться в заяві.

принц Філіп / Associated Press

Кріс Гарді, менеджер з експлуатації рятувальних шлюпок Wells Lifeboat, сказав: "Wells Lifeboat Station безмірно пишається тим, що має нову рятувальну шлюпку класу Shannon, названу "Герцог Единбурзький". Ми не сумніваємося, що наша нова рятувальна шлюпка продовжить життєво важливу роботу з порятунку життів на морі, якою, як ми знаємо, Його Королівська Високість був так захоплений протягом всього свого життя".

Оголошення було зроблено до 71-ї річниці з того дня, коли Філіп очолив HMS Magpie 1950 року.

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Принц Філіп, герцог Единбурзький (25 фото)

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