Алла Мазур, Павло Зібров і Артем Пивоваров чуттєво прочитали поезію війни

Знаменитості озвучили вірші українських поетів, які були написані під час війни.

Алла Мазур, Павло Зібров і Артем Пивоваров взяли участь в артпроєкті "Буремні вірші" продюсера Павла Шилька.

Зірки озвучили та "оживили" силою свого голосу вірші молодих та досвідчених українських поетів, які були написані в перші три місяці російської агресії під впливом почуттів, переживань та страждань, завданих війною.

Відеовірші покладені на музику, доповнені асоціативним відеорядом та опубліковані на YouTube. За словами творців, проєкт створений задля душевного зцілення українців.

Телеведуча Алла Мазур ніжно і чуттєво прочитала вірш "Заспокой мене, милий, поглядом" Оксани Волошиної, сповнений словами любові і невимовної туги всіх українських жінок, які відправили своїх коханих на війну. Коханий авторки твору теж зараз захищає Батьківщину, свої емоції від переживань за чоловіка вона виплескує у своїй поезії.

"Це постійне відчуття напруги. Розуміння, що кожне побачення може бути останнім, а інакше ніяк, бо хтось мусить. І так хочеться по-жіночому затулити, сховати, але... Ніщо не заспокоїть, тільки його голос, тільки його погляд", - сказала Оксана.

Народний артист України Павло Зібров читає вірш Артема Сенчило "На битій градами дорозі". Автор написав цей твір під впливом подій 40-го дня війни та виклав свої враження від пережитого у своєму поетичному щоденнику у Facebook.

Вірш Володимира Юдіна "Коли зустрінемось ми знову" зачитав найстихійніший артист України Артем Пивоваров. В ньому передані переживання, біль та мрії про зустріч з родиною чоловіка, що відправив своїх жінку та дітей за кордон, в безпечне місце, якомога далі від війни.

Співзасновник музичної премії YUNA, теле- і радіоведучий Павло Шилько зачитав вірш "Я з тих..." поета Василя Логая. До речі, саме цей твір надихнув Павла на створення проєкту і, водночас, став його першою ластівкою. В ньому йдеться про те, що всі українці, хто на передовій, хто в тилу робить все можливе, аби наблизити перемогу, що "кожен з нас, то майже гармата, що ворога спалює в чорну золу".

Артпроєкт ще продовжується і продюсери закликають українців приєднуватися до ініціативи та надсилати свої роботи на електронну пошту: buremni2022@gmail.com.

Нагадаємо, у проєкті також взяли участь Маша Єфросиніна, Володимир Остапчук, Олег Панюта.

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