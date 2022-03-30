"Аллах дає. Не знаю. Звідкись беруться гроші": за що воює ланцюговий пес Путіна — Рамзан Кадиров

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров давно і публічно присягнувся президенту РФ Путіну у вірності та готовності виконувати будь-яке завдання.

А нещодавно знову підтвердив свої слова новою заявою, мовляв, чеченські військовослужбовці готові виїхати у будь-яке місце та виконувати накази будь-якої складності. Чечня перебуває у складі Росії, та її керівництво – маріонетка, якою Путін сам управляє. Але ми не чіпатимемо політику, а розповімо про розкішне життя Рамзана Ахматовича.

Володимир Путін та Рамзан Кадиров / Associated Press

Скільки грошей Рамзан Кадиров отримує від Кремля, не знає ніхто, але на розкішне життя вистачає. 2020 року Кадиров став найбагатшим з глав російських регіонів, задекларувавши 381,19 млн рублів, що в 50 разів більше, ніж двома роками раніше — 7,5 млн рублів. Офіційно він володіє двома земельними ділянками та житловим будинком, площею 2344,3 кв. м, а також квартирою понад 200 метрів, яка записана на його дружину.

Рамзан Кадиров / Associated Press

Російська Федерація перекачує гроші сім'ї Кадирових. 2015 року Чечня отримувала від Москви близько 57 мільярдів рублів на рік (близько 550 мільйонів фунтів стерлінгів). Сім'я отримує гроші через Фонд Ахмада Кадирова, непрозорий фонд, який очолює матір Кадирова Айман.

Ювілей із розмахом

2011 року фонд (який позиціонує себе як благодійний) профінансував пишну вечірку з нагоди 35-річчя Кадирова.

Кадиров, Жан-Клод Ван Дамм та Гіларі Свонк / loveopium.ru

Гуляли тоді чи не всім Голівудом. Вітати чеченського лідера приїхав сам Жан-Клод Ван Дамм, британський співак Сіл, лауреатка премії "Оскар" акторка Гіларі Свонк та скрипалька Ванесса Мей, гонорар якої, за версією преси, складав півмільйона доларів.

Ванесса Мей / loveopium.ru

На запитання журналістів, звідки гроші, Кадиров тоді відповідав лаконічно: "Аллах дає. Не знаю. Звідкись беруться гроші". Тоді ж Рамзан стверджував, що урочистості, які фінансує Москва, проводилися на честь 193-ї річниці заснування столиці Чечні — Грозного, а не його власного ювілею.

Кадиров і Ван Дамм / loveopium.ru

loveopium.ru

Колекція спортивних автомобілів

Рамзан Кадиров любить жити на широку ногу. Колекція люксових спорткарів – ще одне хобі чеченського голови. У його колекції є Lamborghini Reventon. Він також відомий своєю великою колекцією чеченських кинджалів. Говорять, є у його володіннях і особистий літак.

Lamborghini Reventon / Getty Images

2017 року російський співак Тіматі опублікував фото з цього джета в твітері з підписом: "Коли напередодні 8 березня тебе вигнали з дому, але твій брат завжди має для тебе вільну кімнату". Співак супроводжував публікацію ніком Кадирова. Незабаром знімок був видалений із соцмереж, але інтернет все пам'ятає.

Тіматі / twitter.com/annavellikok

До речі, 2014 року Кадиров надав Тіматі звання "Заслуженого артиста Чеченської Республіки".

Рамзан Кадиров і Тіматі / Associated Press

Елітна нерухомість

Також члени родини Кадирова мають елітну нерухомість у Москві. Сестри Рамзана — Зарган і Зулай — пов'язані з ним не лише спорідненими зв'язками, а й діловими стосунками.

Кадиров із сестрами / istories.media

Зулай Кадирова працює заступницею керуючого справами глави та уряду Чечні, а Зарган — помічницею глави республіки з дошкільної освіти. Їхні чоловіки також чиновники. Як повідомляє istories.media, обидві сестри володіють нерухомістю у житловому комплексі преміумкласу "Соколине гніздо" на Ленінградському проспекті в Москві та приховують її у своїх деклараціях.

"Соколине гніздо" / intermarksavills.ru

У цьому ж комплексі живе і племінник Кадирова – Якуб Закрієв, син Зулай Кадирової та Салмана Закрієва. Племінник також займає високу посаду, після закінчення Вищої школи державного аудиту МДУ Якуб у 27 років був призначений мером Грозного, став одним із наймолодших голів міст у країні.

Якуб Закрієв / istories.media

Вілла у Дубаї

Фото: УП

Нещодавно журналісти Української правди знайшли віллу Кадирова в Дубаї. Вона розташована на території п'ятизіркового готелю Zabeel Saray Royal Residences у Palm Jumeirah. За віллою закріплений номер 21, будинок є одним з найбільших на цій території і має зручне відокремлене розташування. Саме в ній зупиняється Рамзан, коли приїжджає до ОАЄ. Пишуть, місце розташування вілли розкрили лише тому, що гості Кадирова робили пости в соцмережах і, ймовірно, відзначали геолокацію. Скільки коштує така вілла, точно невідомо, проте, журналісти вважають, що вдвічі меншу за розміром будівлю зараз можна знайти у продажу за 7 мільйонів доларів. 2021-2022 років Кадиров відвідував віллу 14 разів, він прилітав до країни своїм приватним літаком. Останній його одноденний візит був 26 лютого – за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Палац Кадирова

Фото: Youtube ІНФОVESTI

Масштаби ще одного палацу чеченського голови у Грозному вражають. Там є і стайня, і зоопарк, велике озеро з качками. Резиденція побудована у палацовому стилі, навколо парк із газонами та квітами. На будівництво резиденції витратили близько 10 мільярдів рублів. А ще Кадиров має резиденцію в його родовому селі Центаре.

Фото: Youtube ІНФОVESTI

Вартість одного лише ескізу резиденції обійшлася Кадирову в 7,5 мільйона рублів, що еквівалентно його річній заробітній платі. На території є навіть бункер, винесений за межі периметра будівлі та з'єднаний із будинком підземними переходами. А без бункера у наш час важко уявити життя лідера держави, де панує диктатура.

Фото: Youtube ІНФОVESTI

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