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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
38
Час на прочитання
1 хв

Амелія в чорній мереживній, а Еліза - пікантній червоній: сестри Спенсер сяяли на тусовці

Племінниці принцеси Діани – часті гості у світському суспільстві.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Леді Амелія та леді Еліза Спенсери

Леді Амелія та леді Еліза Спенсери / © Getty Images

Нещодавно леді Амелія та леді Еліза були присутні на спеціальній урочистості, присвяченій глобальній співпраці RH в галузі дизайну з командою Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, що відбулася в англійському місті Банбері.

Леді Амелія приїхала на тусовку в чорній сукні-міді на мереживних бретельках і з мереживним оздобленням на подолі, підібравши до вбрання чорні шкіряні туфлі-човники на підборах і маленьку чорну сумку з лакованої шкіри крокодила. Образ аристократка доповнила декількома прикрасами на шиї та перлинними сережками-висячками, волосся розпустила та зробила виразний макіяж.

Леді Амелія і Леді Еліза Спенсери / © Getty Images

Леді Амелія і Леді Еліза Спенсери / © Getty Images

Її сестра леді Еліза одягла червону сукню з галтером і розрізами з боків, вона була взута в босоніжки на підборах і тримала в руках маленький чорний клатч. Волосся Елізи також було розпущене і красиво укладене, а на обличчі — макіяж.

Раніше ми показували, які образи дочки графа Чарльза Спенсера обрали для появи на Вімблдоні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
38
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