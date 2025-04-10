Леді Амелія і Леді Еліза Спенсери / © Getty Images

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Леді Амелія та леді Еліза Спенсери відвідали закритий VIP-показ Cartier у Музеї Вікторії та Альберта у Лондоні.

Леді Амелія приїхала в стильному штанному костюмі, який вона поєднувала з чорним ажурним топом на бретельках, сріблястим клатчем і гостроносими туфлями на підборах. У неї було розпущене біляве волосся, укладене в красиву зачіску хвилями, у макіяжі дівчина трохи підкреслила очі і нанесла нюдову помаду на губи, а також одягла сережки з дорогоцінним камінням.

Леді Амелія і Леді Еліза Спенсери / © Getty Images

Леді Еліза була в білій сукні з короткими рукавами з розсипом каміння, вона взула золотисті мюлі на невисоких підборах, а в руках тримала маленьку білу сумку на бамбуковій ручці. У Елізи було розпущене волосся, дуже ніжний макіяж на обличчі, як і у її сестри, а на шиї кольє у вигляді знаменитого цвяха від Cartier.

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До речі, раніше ми розповідали, що бренд Cartier був улюбленим у княгині Монако Грейс Келлі, в її колекції була найзнаменитіша каблучка з діамантом від цього ювелірного дому.

Леді Амелія та леді Еліза Спенсер / © Getty Images Леді Амелія та леді Еліза Спенсер / © Getty Images Леді Амелія та Еліза Спенсер / © Getty Images Леді Амелія Спенсер та леді Еліза Спенсер / © Getty Images Леді Амелія та Еліза Спенсер на Вімблдоні / © Getty Images Леді Еліза та леді Амелія Спенсер / © Getty Images Леді Еліза Спенсер та леді Амелія Спенсер / © Getty Images Леді Амелія та леді Еліза Спенсер / © Getty Images Леді Еліза та леді Амелія Спенсер / © Getty Images Леді Еліза та леді Амелія Спенсер / © Getty Images Леді Еліза та леді Амелія Спенсер / © Getty Images Леді Еліза Спенсер та леді Амелія Спенсер / © Getty Images Леді Еліза та леді Амелія Спенсер / © Getty Images Леді Амелія Спенсер та леді Еліза Спенсер / © Getty Images Леді Амелія та Еліза Спенсер на показі колекції Pronovias / © Getty Images Леді Амелія та Еліза Спенсер / © Getty Images Леді Еліза та леді Амелія Спенсер / © Getty Images Леді Амелія Спенсер та леді Еліза Спенсер / © Getty Images Леді Еліза Спенсер та леді Амелія Спенсер / © Getty Images Леді Амелія та леді Еліза Спенсер / © Getty Images