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Амелія в штанному костюмі, а Еліза — у сукні: племінниці принцеси Діани на ювелірному івенті
Сестри Спенсери відвідали світський захід у британській столиці.
Леді Амелія та леді Еліза Спенсери відвідали закритий VIP-показ Cartier у Музеї Вікторії та Альберта у Лондоні.
Леді Амелія приїхала в стильному штанному костюмі, який вона поєднувала з чорним ажурним топом на бретельках, сріблястим клатчем і гостроносими туфлями на підборах. У неї було розпущене біляве волосся, укладене в красиву зачіску хвилями, у макіяжі дівчина трохи підкреслила очі і нанесла нюдову помаду на губи, а також одягла сережки з дорогоцінним камінням.
Леді Еліза була в білій сукні з короткими рукавами з розсипом каміння, вона взула золотисті мюлі на невисоких підборах, а в руках тримала маленьку білу сумку на бамбуковій ручці. У Елізи було розпущене волосся, дуже ніжний макіяж на обличчі, як і у її сестри, а на шиї кольє у вигляді знаменитого цвяха від Cartier.
До речі, раніше ми розповідали, що бренд Cartier був улюбленим у княгині Монако Грейс Келлі, в її колекції була найзнаменитіша каблучка з діамантом від цього ювелірного дому.