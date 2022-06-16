Амелія Віндзор у квітковій сукні, а Міа Ріган — мереживній: дівчата відвідали Королівську академію мистецтв

Леді Амелія Віндзор та Міа Ріган зустрілися на вечірці на честь відкриття літньої виставки Королівської академії мистецтв у Лондоні.

Британська аристократка Амелія Віндзор та дівчина Ромео Бекхема – Міа Ріган – разом позували перед камерами фотографів.

Леді Амелія одягла сукню максі в квітковий принт, поєднуючи її з рожевими босоніжками на платформі та численними золотими прикрасами.

Амелія Віндзор та Міа Ріган / Фото: Getty Images

А Міа була у сукні з гіпюрового мережива зі шлейфом від Michael Stukan, яке доповнила високими чорними чоботами зі шкіри на шнурівці та з ланцюгами від Miu Miu та маленькою білою сумкою на ремінці-ланцюжку.

Міа Ріган / Фото: Getty Images

Ходять чутки, що Девід та Вікторія Бекхеми уже готуються до наступного весілля. Їхній середній син Ромео, який перебуває у стосунках з Мією, хоче на дівчині одружитися.

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