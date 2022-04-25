Американець створив у Львові "стіну пам'яті" на знак вшанування загиблих українців у війні

Американець створив у Львові "стіну пам'яті" на знак вшанування загиблих українців у війні

У центрі Львова вшанували жертв війни.

У центрі Львова з'явилася "Стіна пам'яті" на знак вшанування загиблих українців (і не тільки) у війні, яку розв'язала проти нас Росія.

Це інсталяція, яка складається зі світлин дорослих та дітей з усієї України, які загинули під час нинішньої війни від рук російських окупантів.

"Стіна пам'яті" у Львові / ТСН.ua

"Стіна пам'яті" у Львові / ТСН.ua

"Стіна пам'яті" у Львові / ТСН.ua

Кожен охочий підходив до "стіни" і на знак вшанування прикріпляв до неї квіти.

"Стіна пам'яті" у Львові / ТСН.ua

"Стіна пам'яті" у Львові / ТСН.ua

"Стіна пам'яті" у Львові / ТСН.ua

Організатором акції вшанування став американець Лео Сото з Маямі, штат Флорида, який спеціально для цього приїхав в Україну. Він знайшов фото загиблих в Інтернеті, роздрукував і заламінував. Також придбав штучні квіти.

"Стіна пам'яті" у Львові / ТСН.ua

"Стіна пам'яті" у Львові / ТСН.ua

"Стіна пам'яті" у Львові / ТСН.ua

Сото є засновником некомерційної організації "Фонд "Стіна надії". Він створив її після того, як сталася трагедія у Серфсайді 24 червня 2021 року – обвалився житловий будинок, внаслідок чого загинуло 97 людей.

На знак вшанування цих жертв Лео створив меморіал, який додав обличчя безликій кількості жертв.

"Я побачив силу, яку мають ці меморіали – рани громад почали загоюватися – це спосіб додати обличчя до безликого числа жертв.

Дуже часто люди залишаються байдужими до цифр, почувши, наприклад: "П’ять людей загинуло". Вони насправді не розуміють, що п’ять сімей зараз страждають.

Тож це спосіб вшанувати людей, яких убили, і дати їм місце, де б їх поважали та любили", - розповів Сото у коментарі для ТСН.ua.

"Стіна пам'яті" у Львові / ТСН.ua

"Стіна пам'яті" у Львові / ТСН.ua

"Стіна пам'яті" у Львові / ТСН.ua

До слова, Лео у Вроцлаві зробив подібну акцію на знак вшанування загиблих українців.

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