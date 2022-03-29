Американська художниця українського походження створила величезний синьо-жовтий мурал у Франції

Художника створила унікальну роботу із символами України.

Американська вулична та студійна художниця українського походження Мая Гаюк прилетіла з Нью-Йорка до Франції, щоб взяти участь у виставці Urbain.es та створила зі своєю командою унікальний мурал у комуні Рубе.

Величезний малюнок на стіні будівлі було виконано у кольорах українського прапора та повторював герб нашої країни.

Мая Гаюк / Getty Images

Мая Гаюк / Getty Images

Сама Мая одягла з командою білі сорочки, на яких також було зображено український герб. А ось манікюр художниці був виконаний у синіх та жовтих відтінках.

Мая Гаюк / Getty Images

Мая Гаюк / Getty Images

Зазначимо, що Мая Гаюк уславилася своїми сміливими геометричними візерунками, які вона використовує у великомасштабних фресках. За словами художниці, натхнення вона черпає із писанок, мандал, люстр, видів з телескопа Хаббл, голограм, тестів Роршага та навколишнього середовища.

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