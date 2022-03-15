Американський тижневик присвятив обкладинку жахіттям війни в Україні

Тижневик вийде у продаж 21 березня.

Американське видання The New Yorker присвятило обкладинку нового номера Україні. На ній з'явилася ілюстрація "Батьківщина" Ани Хуан, де мати обіймає своїх дітей на тлі руїн, людей, які тікають від війни, та солдат.

Акцент у малюнку на маминих руках, пише Elle.ua.

"Коли ти заблукав і не можеш зрозуміти світ, мамині руки - твій притулок. Також це можуть бути руки родича або, як буває під час війни, руки незнайомця", - зазначила художниця.

Ілюстрація виконана вугіллям і створює ефект присутності на передовій.

Створюючи ілюстрацію, художниця надихалася сучасними світлинами війни в Україні, а також знімками часів Першої та Другої світових воєн.

Тижневик вийде у продаж 21 березня.

Нагадаємо, раніше чеське видання Respekt помістило на обкладинку нового номера Путіна у крові. Головна стаття випуску — "Війна Путіна проти нашого світу".

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