Аметистовий хрест Діани: Sotheby's виставить на продаж найнезвичайнішу прикрасу принцеси

Прикраса буде продана з аукціону 6 січня за ціною від 80 до 120 тисяч фунтів стерлінгів.

В особистій колекції принцеси Діани було багато дорогих ювелірних прикрас, деякі вона брала зі скарбниці королівської родини, але був один випадок, коли леді Ді позичила виріб свого друга.

1987 року принцеса Уельська відвідала благодійний вечір Birthright, який відбувався у колишньому приміщенні ювелірного бренду Garrard на Ріджент-стріт. Для заходу принцеса одягла дуже незвичайну сукню чорно-фіолетового кольору, створену Кетрін Вокер. Спідниця вбрання була пишною та з тисненням, а горловину прикрашала велика рюша. Видання Vogue навіть назвало цю сукню "єлизаветською", маючи на увазі королеву Єлизавету I, яка носила коміри-горгери.

Однак більш незвичайним, ніж сукня, був вибір прикраси. Того вечора принцеса з'явилася у довгій нитці перлів, на якій висів величезний хрест із аметистів та діамантів. Прикрасу вона позичила у свого подруга Наїма Аттали. Підвіска була виготовлена компанією Garrard на початку 20 століття. Точне походження прикраси невідоме, окрім того, що вона була виготовлена самою компанією Garrard. Ймовірно, вона була зроблена за спеціальним замовленням, можливо навіть це копія історичної прикраси.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

"Принцеса Діана та мій батько були друзями, і я пам'ятаю, що вона часто приходила до нього в історичну крамницю Garrard на Ріджент-стріт, де був розташований його офіс, і кілька разів просила позичити кулон — їй дуже подобався цей кулон", — сказав Рамсей Атталла, нинішній власник хреста.

Від моменту смерті Діани хрест не з'являвся на публіці, але через стільки років про цю прикрасу знову заговорили, оскільки Рамсей Атталла вирішив його продати. Хрест буде виставлено на аукціоні Sotheby's у Лондоні у січні 2023 року, в межах майбутньої акції Royal and Noble.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

"Це видатна прикраса сама собою, але після того, як її одягла принцеса Діана, вона дійсно стала культовою прикрасою", — каже Крістіан Споффорт, очільниця ювелірного відділу Sotheby's у Лондоні.

Хрест має загальну вагу діамантів близько 5,25 карата та розміри приблизно 136 x 95 мм. Очікується, що 6 січня його буде продано за ціною від 80 до 120 тисяч фунтів стерлінгів.

Вважається, що того вечора Діана одягла хрест, оскільки він був створений безпосередньо брендом Garrard, а вона до цієї марки мала трохи сентиментальні почуття. Саме ця марка зробила її заручну каблучку з сапфіром та фамільну тіару Спенсерів, яку леді Діана одягала на весілля.

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