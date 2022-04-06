Анастасії Волочковій хочуть заборонити ходити оголеною подвір'ям і "дзюрити" під ялинкою

Сусіди балерини подали на неї до суду.

Анастасії Волочкової хочуть заборонити ходити оголеною своїм подвір'ям в елітному селищі "Новахово" на Рубльовці та справляти потребу під ялинкою. Сусіди балерини, у яких росте неповнолітній син, подали на неї до суду. Про це повідомили у телеграм-каналі російського пропагандистського видання Mash.

Їхній конфлікт розпочався ще минулого року. Сусідка Анастасії визирнула у вікно і побачила, як та "дзюрила" під деревом. Жінка зробила фото та опублікувала його з обуренням у чаті мешканців селища. Світлина швидко розлетілася Інтернетом.

Балерина підозрює, що "злила" її колишня солістка гурту "Стрелки" Катерина Любомська.

Волочкова відповіла, що вона робитиме все, що забажає на своїй землі.

Сусіди звернулися за допомогою до Тверського суду Москви. Вони просять заборонити балерині розсікати подвір'ям голою та справляти там потребу. Вони також вимагають виплатити їм компенсацію у розмірі 5 млн рублів.

А поки суд ще не виніс своє рішення, балерина продовжує ходити оголеною подвір'ям, виблискуючи своїми принадами перед вікнами сусідів.

Анастасія Волочкова / Інстаграм Анастасії Волочкової

Анастасія Волочкова / Інстаграм Анастасії Волочкової

Анастасія Волочкова / Інстаграм Анастасії Волочкової

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