Андрій Макаревич: "Путін мріяв розколоти Україну. Він її об'єднав"

Російський музикант та лідер гурту "Машина часу" підтримує Україну та українців не вперше.

Музикант опублікував фотографію, на якій написано: "Путін мріяв розколоти Україну. Він її об'єднав".

Раніше Макаревич уже звернувся до росіян на тлі вторгнення РФ до України.

Співак зазначив, що російські окупанти стріляють у своїх друзів, знайомих чи родичів.

Також сьогодні українські зірки звернулися до своїх російських колег та ексколег. Потап написав: "Присвячую цей пост колишнім колегам — "правдолюбам" Миколі (Самому ніжному) Баскову та Тіні (Найрозумнішій) Канделакі!

Дивіться! Дивіться! Дивіться! Що ви наробили! Дивіться! І якщо є у Вас хоч крапля сміливості та совісті – вийдіть на мітинги та зупиніть свою Армію!”.

Його дружина Настя Каменських теж написала пост: "Звертаюся до росіян, які підтримують поточну політику Росії! Такий вигляд зараз має Україна, Київ та багато інших міст, людей, дітей, будинків України! Відео зі звуком, дуже страшним звуком.

У нас не було і немає в країні українських фашистів, про яких ведеться пропаганда!

Відео опублікувала Олена Кравець з "Вечірнього кварталу" зі сльозами на очах звернулася до своїх знайомих і квкшників з Росії.

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