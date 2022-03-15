Анджеліна Джолі показала всьому світу фото вагітної українки, яка загинула під обстрілом пологового будинку у Маріуполі

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі з перших днів війни Росії з Україною підтримує нашу країну і розповідає усьому світу про жахіття, яке зараз відбувається на українській землі.
У своїх сторіз в Instagram Анджеліна, яка є послом доброї волі ООН, опублікувала фотографію вагітної жінки, яку намагалися евакуювати після бомбардування пологового будинку в Маріуполі, і яка, на жаль, померла разом зі своєю ненародженою дитиною.
У сторіз Джолі розмістила посилання на The Washington Post і повідомила, що жінка з ненародженою дитиною померла в Маріуполі.
Знімок, як співробітники МНС та волонтери виносять поранену вагітну жінку з пологового будинку, який постраждав внаслідок обстрілу у Маріуполі зробив український фотограф Євген Малолєтка.
Нагадаємо, раніше Анджеліна Джолі публікувала у своєму Instagram жахливе відео від мешканки Харкова, яка ховається зі своїми дітьми в підвалі, щоб уберегтися від куль і бомбардувань.
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