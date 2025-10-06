Анна Вінтур винесла свій вердикт із трьох слів про вбрання Меган Маркл на Тижні моди в Парижі

Ганна Вінтур і Меган Маркл

Дами зустрілися перед шоу Balenciaga в межах Тижня моди. 44-річна Меган побачила пані Вінтур і підійшла привітатися.

У відео, опублікованому в соцмережі X, Меган, одягнена в елегантне біле вбрання, вітає міс Вінтур і запитує її:

«Як справи?», на що Анна відповідає: «Приємно бачити», після чого вони цілують одна одну в щоку. Анна окидає поглядом вбрання Меган і каже: «Чудово, люба. Ти маєш приголомшливий вигляд».

Герцогиня Меган з’явилася на шоу в білому оверсайз-кейпі поверх білої сорочки на ґудзиках і штанях до тону. Вона доповнила образ чорними туфлями з гострим носком, а волосся зібрала у свій фірмовий гладкий пучок.

Меган Маркл у Парижі / © Getty Images

До Парижа герцогиня Сассекська приїхала підтримати свого друга П’єрпаоло Піччолі, який нещодавно обійняв посаду креативного директора Модного дому Balenciaga. А в Instagram вона поділилася яскравим відео, показавши, де жила та чим займалася у французькій столиці.