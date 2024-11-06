Анна Завальська, Жан Беленюк і Володимир Остапчук відвідали прем'єру фільму "Буча"

У Києві відбувся прем’єрний показ повнометражного фільму "Буча", у якому розповідається реальна історію волонтера Костянтина Гудаускаса. Він – громадянин Казахстану, який від 2021 року мешкає в Україні. Саме казахстанський паспорт допомагав йому долати російські блокпости та евакуювати людей. Під час російської окупації Київщини навесні 2022 року він врятував понад 200 мирних жителів, зокрема родину українського композитора Ігоря Поклада.

Захід відвідали сам Костянтин Гудаускас, жителі звільнених Бучі, Ірпеня та Ворзеля, військові і волонтери, а також олімпійський чемпіон Жан Беленюк, ведучі Соломія Вітвіцька і Володимир Остапчук, актори Анна Саліванчук, Леся Самаєва, Андрій Ісаєнко, Юрій Великий, Степан Казанін, співачки Анна Завальська і Маша Кондратенко та інші.

Костянтин Гудаускас/Фото пресслужба

Жан Беленюк/Фото пресслужба

Володимир Остапчук і Олексій Комаровський/Фото пресслужба

Анна Саліванчук/Фото пресслужба

Леся Самаєва/Фото пресслужба

Анна Завальська/Фото пресслужба

Маша Кондратенко/Фото пресслужба

Творці стрічки хотіли показати відомі всім важкі події, прагнучи уникнути ретравматизуючих сцен. Для цього на знімальному майданчику були психологи. Також під час знімання команді допомогало Головне управління розвідки, яке консультувало і надавало матеріали і військову техніку.

"Україна в своїй стійкості, мужності та єдності стала прикладом для всього світу. "Буча" висвітлює не лише зло, з яким ми зіткнулися, але й світло, яким стала Україна. Збереження цього світла для майбутніх поколінь – надважлива задача сьогодення", – зазначали автори фільму.

Творча команда фільму/Фото пресслужба

На заході також була присутня Ольга, донька Ірини Фількіної, світлина саме її руки з червоним лаком на нігтях стала одним із символів трагедії Бучі.

"Цей фільм показує справжню людську натуру. І зараз він нам, українцям, дуже потрібен. На жаль, все те добро, яке об’єднало нас тоді проти ворога, зараз забувається, і це роз’єднує нас. Але якщо кожна людина задумається не тільки про те, що було пережито, а й про своє і наше спільне майбутнє – ми переможемо в цій війні"– сказала Ольга.

Репліка головного героя у фіналі фільму резонує з цими настроями: "Українці прийняли бій. Вони показали всім, як треба жити. Вони довели, що краще жити у темряві, але зі світлом у серці. У холоді, але з теплом у душі. Вони не втекли. І я теж більше ніколи не тікатиму".

Творча команда фільму/Фото пресслужба

Сам Костянтин Гудаускас наголошує на важливості не зупинятись у боротьбі та допомозі один одному: "Фільм про те, як ми навесні 2022 року, об’єднавшись, змогли дати відсіч ворогу. Для мене нічого не закінчилось. Я продовжую робити все те саме, і запрошую всіх".

Головну роль у стрічці виконав відомий польський актор театру і кіно Цезарій Лукашевич. У фільмі також зіграли В’ячеслав Довженко, Артемій Єгоров, Сергій Стрельников, Олександр Печериця, Анастасія Нестеренко, Никон Федотов, Сергій Сміян, Тетяна Вашневська та інші. Режисером стрічки виступив Станіслав Тіунов, сценаристом і продюсером – Олександр Щур.

В’ячеслав Довженко/Фото пресслужба

Олександр Печериця/Фото пресслужба

Олександр Щур/Фото пресслужба

Стрічку зняли без залучення державного фінансування, лише на пожертви і приватні кошти небайдужих людей з України, Польщі, Канади та США.

Музику до картини написав азербайджанський композитор і продюсер, переможець "Євробачення" Іса Меліков. Автором офіційного саундтреку "Квітень" став український музикант Роман Бахарєв і гурт BAH.ROMA.

Роман Бахарєв/Фото пресслужба

Роман Бахарєв і гурт BAH.ROMA/Фото пресслужба

Світова прем’єра фільму відбулася на Варшавському кінофестивалі, де "Буча" посіла друге місце за глядацькими симпатіями.

Від 7 листопада фільм "Буча" у національному прокаті.

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