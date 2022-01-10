Анонсовано масштабні заходи на честь платинового ювілею королеви Єлизавети ІІ

Цього року у Великій Британії та країнах Співдружності відбудеться масштабне святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II – її 70-річчя на престолі.

Вже представлені деякі пункти програми, яка чекає на британців наступного літа. Протягом року проходитиме безліч особливих заходів та ініціатив. Від 12 по 15 травня відбудеться 90-хвилинна вистава за участю 1000 артистів та 500 коней, 2 червня – щорічний парад на честь дня народження королеви Trooping the Colour, у якому візьмуть участь 1200 офіцерів, а також армійські музиканти та коні.

А влітку будуть чотириденні святкові вихідні, із четверга 2 червня по неділю 5 червня. 3 червня у Соборі Святого Павла відбудеться служба на честь правління королеви, а у суботу, 4 червня, у Букінгемському палаці пройде вечірка та живий концерт за участю знаменитостей, повідомляє Hello! 5 червня відбудеться Великий ювілейний обід на честь монархині.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Протягом року також будуть проводитися заходи для громадськості, зокрема ініціатива, в рамках якої люди по всій країні висаджуватимуть дерева на ознаменування семи десятиліть служби королеви Єлизавети II.

Також наймолодші особи віком від 8 років зможуть взяти участь у конкурсі Platinum Pudding та створити новий пудинг, присвячений королеві. П'ять фіналістів приготують свій десерт для експертного журі, а рецепт переможця буде доступним для громадськості.

З липня в офіційних королівських резиденціях будуть організовані три спеціальні виставки, присвячені вступу на престол, коронації та ювілею королеви: портрети Її Величності та предмети з її особистих коштовностей будуть виставлені в Букінгемському палаці, сукня для коронації та королівське вбрання у Віндзорському замку, а вбрання які Її Величність одягала на святкування Срібного, Золотого та Діамантового ювілеїв, виставлені у палаці Холірудхаус.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Урочистості також відбудуться у приватних маєтках королеви, Сандрінгемі та Балморалі, для місцевих жителів та гостей, а у Королівському парку у Сандрінгемі покажуть і відео з Платинової вечірки у палаці.

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