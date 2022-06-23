Арфи немає — візьміть бубон: влада Росії запропонувала спорожнілим кінотеатрам стати дитячими садками

Здавалося б, після серії нелогічних рішень, законів, акцій, шизофренічних витівок Путіна, божевільних "ініціатив на місцях" та інших "публічно спалень сумок Chanel" росіянам вже нема чим здивувати нас. Але ні, потенціал ще є.

Нещодавно в інтерв'ю російській пресі міністерка культури РФ Ольга Любімова запропонувала кінотеатрам взяти на себе функції дитячих садків в обмін на держпідтримку.

За словами міністерки, кінотеатри, звичайно, дуже постраждали від пандемії та санкцій, але й самі не без гріха "брали американські блокбастери і не ставили російські фільми".

Міністерка культури впевнена, що раніше росіяни ходили до кінотеатрів дивитись у 3D американські комікси. Також Ольга Любімова повідомила:

"Нам дуже не вистачає сценаристів. Ми фундатори драматургії у світі, це все звалилося в 1990-ті: всі почали злякано намагатися наслідувати, намагатися робити комікси і уникати того, чим ми були славні, що збирало зали."

Але, очевидно, фундатори драматургії не впевнені у спроможності створеної ними драматургії збирати зали, тому міністр запропонувала кінотеатрам альтернативний спосіб заробітку:

"Кінотеатрам доведеться навчитися допомагати нам маркетологічно, відпрацьовувати те, що вони раніше взагалі не робили... подумати, які ще можуть бути програми в російських кінотеатрах. Жодна російська мережа не запропонувала російським батькам забрати на чотири години на день дитину і повернути її щасливою в аквагримі після перегляду кіно. Ми з самого початку говорили кінотеатрам: придумайте такі програми, які дозволять Міністерству культури їх підтримувати. Ми не можемо просто так, ні за що вкладати гроші в кіно, компенсувати."

Нам здається, це чудовий план. Ось тільки яке саме кіно показуватимуть у кінотеатрах дітям, коли у Росії знімають мізерно мало дитячих фільмів та повнометражних мультиків, міністр не уточнила. Але завжди можна показати старий-добрий "Ну, постривай!" Зрештою бабусі та дідусі нинішніх дітей у своєму далекому радянському дитинстві теж не були розбещені особливою різноманітністю.

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