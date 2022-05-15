Королева Єлизавета II на святкуванні дня Канади у 2010 році / Фото: Getty Images

Архівне "фото дня" до платинового ювілею правління: Єлизавета II з чоловіком у Вельсі

Архівне "фото дня" до платинового ювілею правління: Єлизавета II з чоловіком у Вельсі

Щодня королівський обліковий запис в Instagram публікує архівне фото королеви. Таких фото буде опубліковано 70. Публікації закінчаться у день святкування платинового ювілею.

На фото, розміщеному вчора, усміхнена королева та герцог Единбурзький зустрічаються з підданими під час візиту до Вельсу, присвяченого відкриттю другої Національної асамблеї Уельсу у 2003 році.

Нагадаємо, що раніше було опубліковано фото, на якому королева захоплюється корги в Манітобі під час свого двотижневого Золотого ювілейного туру по Канаді в 2002 році.

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