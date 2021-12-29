Астрологиня принцеси Діани розповіла, що чекає на герцогиню Кембриджську 2022 року

Астрологиня принцеси Діани розповіла, яким буде 2022-й для герцогині Кембриджської?

Якщо вірити гороскопу герцогині Кейт, новий рік буде для неї дуже вдалим. На початку 2022-го Кетрін відсвяткує 40-річчя, це стане знаменною подією та початком нового етапу в її житті.

Королівська астрологиня Дебі Франк говорить про Кетрін:

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"Герцогиня Кембриджська, Козеріг. Їй виповнюється 40 років, коли Сонце та Венера об'єднуються, і вона почувається цінною, коханою і в дуже хорошому місці. Кейт готова сяяти особливо яскраво у вихідні 19 та 20 лютого, і люди бачать її спокійною, стійкою натурою, яка уособлює всі якості майбутньої королеви. Весна – пора, коли її шлюб з принцом Вільямом опиниться в центрі уваги, і Кейт любить єдність і магію цієї команди. Платиновий ювілей королеви Єлизавети II у червні 2022 року покаже її у найкращому світлі”.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Деббі також зазначила, що, починаючи з середини літа, планета змін Уран дозволяє Кейт почати створювати, щось нове навколо свого дому або особистого простору, це завдає новий ритм для її сім'ї, пише Hello! "Це потребує часу та вимагає нового старту на багатьох напрямках, але до кінця жовтня вона закладе міцний фундамент", - говорить астрологиня.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Getty Images

Словом, рік для герцогині Кембриджської, схоже, буде вдалим. А ось натяків на те, що їхня із принцом Вільямом сім'я поповниться наступного 2022-го немає жодних.

Герцог та герцогиня Кембриджські з дітьми / Getty Images

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