Астрологиня розповіла, коли принц Чарльз зійде на трон і якою королевою-консортом стане Камілла

Астрологиня Деббі Франк розповіла, якою буде герцогиня Корнуольська у ролі королеви-консорта, коли її чоловік принц Чарльз стане королем Великої Британії.

Королівська астрологиня Деббі Франк повідомила, що 2026-й рік стане "роком визначальних змін" для Камілли і Чарльза.

Герцогиня Камілла / Associated Press

"2023 рік є важливим для ролі Камілли, але саме 2026 рік є роком визначальних змін для неї і Чарльза. Як королева-консорт, Камілла продовжуватиме грати допоміжну роль для свого чоловіка, оскільки це є в її карті народження. ... Вона, природно, є силою, яка стоїть за троном", – каже астролог.

Герцогиня Камілла та принц Чарльз / Associated Press

Деббі також розповіла, якою королевою-консортом буде герцогиня. "У ній є серйозна, формальна та царствена сторона, але в особистому житті вона відкрита та сердешна. Коли вона займе своє місце, цей контраст у її житті стане помітно очевидним", — розповіла Деббі.

Герцогиня Камілла та принц Чарльз / Associated Press

"Камілла встановить тверді кордони між своїм громадським та особистим життям, які захистять її, гарантуючи, що вона матиме достатньо часу для усамітнення. Чарльзу завжди подобався доступ до її внутрішнього святилища, і їхня близькість, яку вони встановили за ці роки, дозволила їх історії кохання стати твердим як скеля, незважаючи на його проблеми. Вона ставить його на перше місце і заспокоює його сильну натуру, забезпечуючи емоційну безпеку, якої він прагне", — каже Деббі, пише Hello!

Герцогиня Камілла та принц Чарльз / Associated Press

Що цікаво, Деббі Франк була близькою з принцесою Діаною, і виступала як її довірена особа, друг та астрологиня, але вона також зазначає, що Камілла є "правильним партнером" для Чарльза. Астрологиня також вважає, що для Чарльза та Камілли призначено разом сидіти на троні.

Герцогиня Камілла та принц Чарльз / Associated Press

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