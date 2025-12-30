ТСН у соціальних мережах

Суспільство
16
1 хв

Астрологиня принцеси Діани передбачила несподіваний поворот у долі королеви Камілли 2026 року

Астрологиня принцеси Діани зацікавила астрологічним прогнозом для королеви Камілли на 2026 рік.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Associated Press

Деббі Франк стверджує, що роль королеви в королівській родині «переписується», і що молодші члени її сім’ї відіграватимуть більш помітну роль.

Журнал Hello! пише, що, за словами астрологині, яка була близькою подругою принцеси Діани, наступного року відбудуться зміни в обов’язках королеви Камілли.

«Вона відчує великі зміни через присутність Плутона в аспекті стосунків у її гороскопі. Цього року динаміка її стосунків з Чарльзом як із королем і чоловіком, а також вимоги до королеви переписуються заново. Її роль буде чітко визначено починаючи з квітня, і буде розроблено чітку стратегію. Вона відійде від обов’язків, які могли б виконувати молодші члени королівської сім’ї».

Однак Деббі також каже, що 78-річна королева, як і раніше, залишиться «могутньою силою» в королівській родині Британії.

«Вона вміє знаходити баланс між особистим життям та приватними справами, і продовжуватиме це робити 2026 року. Власні пріоритети Камілли та її особисті потреби у часі та просторі стають чітко видно у травні і знову протягом осіннього періоду. У липні і вона, і король влаштовують яскраве королівське шоу. Проте жовтень вимагає часу для піклування про себе та більшого усамітнення», — каже астрологиня.

Раніше Деббі також розповіла, яким буде 2026 для короля Чарльза III.

