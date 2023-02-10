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Августу два роки: принцеса Євгенія поділилася зворушливим відео на честь дня народження сина

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
754
Час на прочитання
1 хв
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Августу два роки: принцеса Євгенія поділилася зворушливим відео на честь дня народження сина

Принцеса Євгенія / Фото: Getty Images

9 лютого 2023 року синові принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка виповнилося два роки. З цієї нагоди принцеса Йоркська поділилася зворушливим відео.

У своєму Instagram принцеса Євгенія опублікувала ролик, який зняла під час сімейної подорожі до Лондонського зоопарку.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк із сином Августом / © Associated Press
Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк із сином Августом / Фото: Associated Press

"Вітаю нашого хлопчика Огі з другим днем ​​народження… ти наша найбільша радість у світі. Продовжуй танцювати і усміхатися, мій ангеле. Xx", — написала під відео Євгенія.

Первісток Євгенії та її чоловіка Джека Август народився 9 лютого 2021 року у лондонській лікарні Портленда. А нещодавно принцеса Йоркська оголосила, що влітку вони з чоловіком чекають на поповнення в сім'ї. Євгенія вагітна і чекає на другу дитину, яка має народитися якраз у літні місяці.

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Дата публікації
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