Августу виповнилося 3: принцеса Євгенія поділилася новими фото із сином

Принцеса Йоркська таки поділилася зі своїми підписниками новими фотографіями зі своїм старшим сином.

"Вітаємо нашого дорогого Огі з 3-м днем народження. Назавжди сила природи і вічно хіхікаюча разом з тобою", — кумедно підписала знімки Євгенія.

Принцеса опублікувала три фотографії. На одній із них вони із сином сидять на асфальті. Євгенія одягнена у картате пальто, лосини та чорні черевики, а Август у білій куртці, джинсах та жовтих чоботях. Вони обидвоє у шапках. На іншому фото мама цілує сина, а в руці тримає щось на кшталт хот-догу, схоже, кадр було зроблено під час відвідин якогось ярмарку вуличної їжі. На третьому фото принцеса обіймає двох своїх синів – Августа та його молодшого брата Ернеста. Обличчя хлопчиків не видно, а сама Євгенія усміхається в кадрі. Мабуть, автором фото став її чоловік Джек.

(гортайте фото праворуч)

Нагадаємо, раніше ми писали, що принцеса Євгенія розповіла, що зазвичай є у неї в холодильнику.

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